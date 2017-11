A PSP de Aveiro deteve na cidade quatro pessoas (três rapazes e uma rapariga, de idades compreendidas entre os 17 e 23 anos), por suspeita de roubo ocorrido na via pública (levantamento em ATM) com recurso a uma faca.



Segundo o comunicado semanal do comando distrital, o crime ocorreu a 24 de novembro, pelas 20:00.



"Alegadamente, um indivíduo de 21 anos que se encontrava na companhia de um amigo, de 20 anos, foi abordado pelo grupo de suspeitos e obrigado a levantar dinheiro numa caixa de multibanco."



A polícia, colocada a par do caso, "encetou diligências imediatas e intercetou os suspeitos nas imediações do local do crime."



Os suspeitos estavam na posse de 130,37 euros que foram apreendidos, assim como duas navalhas (uma 16,5 cm de comprimento e outra com 19,5 cm).



A PSP ficou ainda com um telemóvel, supostamente furtado.