Câmara de Aveiro anuncia "maior" desfile de Pais Natal em Moliceiros e 75 mil euros para iluminação pública na quadra 27 nov 2017, 18:10 O programa “Boas Festas em Aveiro” organizado pelo município de Aveiro conta, este ano, com “um investimento maior em iluminação de Natal”, que rondou aproximadamente 75 mil euros.

A informação é dada em nota de imprensa que apresenta as principais atividades de animação para a Passagem de Ano e as Festas de São Gonçalinho de Aveiro. O arranque das festividades está marcado para sexta-feira, dia 1 de dezembro, prolongando-se até 15 de janeiro. A sessão começa às 17h07 (hora do ocaso), na Ponte de Praça, com a ligação da iluminação de Natal no centro histórico. Seguir-se-á o “Maior Desfile e Concentração de Pais Natal em Barco Moliceiro” que irá percorrer os canais urbanos. Nos barcos moliceiros irão embarcar coros aveirenses para entoar músicas de Natal, seguindo rumo à Fonte Nova, onde juntarão ao coro de Santa Joana. Ali, pelas 17:30, far-se-à a ligação da iluminação da “Maior Árvore de Natal de Portugal”. A Câmara promete “uma surpresa do tipo” ´Se Cá Nevasse Fazia-se Cá Ski´, pedindo aos participantes que tragam um gorro de Pai Natal para o desfile. A Passagem do Ano será promovida pela Câmara de Aveiro novamente com a colaboração da Mordomia de São Gonçalinho, com o habitual fogo-de-artifício. Para janeiro, está marcada novamente o evento “Aveiro, Sabores com Tradição”, com os restaurantes aderentes a apresentarem um menu atrativo de pratos típicos a oferecer nas suas ementas e que perpetue na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense. As Festas de São Gonçalinho de Aveiro decorrem de 10 a 15 de janeiro, marcando o encerramento do Boas Festas em Aveiro. “No sentido de reforçar a tradição do presépio na cultura e tradição portuguesa”, poderão ser visitados vários presépios em espaços públicos, museus e igrejas do centro histórico e turístico de Aveio. O Museu de Aveiro/Museu Santa Joana apresentará a exposição "Presépios de Portugal - do antigamente à contemporaneidade". A exposição “S. Gonçalinho de Aveiro” estará patente no edifício da Antiga Capitania de 15 de dezembro a 15 de janeiro, com as peças principais das festas ao longo dos anos, desde litografias, a cartazes, peças cerâmicas, etc. Concertos e atividades para crianças A inciativa “Natal e Artes de Rua” vai apresentar concertos deambulantes e animação de rua, por vários espaços da cidade recriando o imaginário festivo natalício no centro histórico e comercial da cidade. As ações decorrerão com maior impacto no fim-de-semana anterior ou proximidade do natal. No Teatro Aveirense salienta-se o espetáculo de Ballet Clássico “Giselle”, o Concerto de Natal do Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e o Concerto Ano Novo e Reis da Orquestra Filarmonia das Beiras. Para crianças e famílias terão lugar varias atividades de serviços educativos nos Museus de Aveiro e no Teatro Aveirense.nos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

