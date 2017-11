"O Quadrado", de Ruben Östlund, passa no Teatro Aveirense 27 nov 2017, 17:11 A sessão de "Os Filmes das Nossas Terças" apresenta amanhã, pelas 21:30 no Teatro Aveirense, o filme "O Quadrado" de Ruben Östlund, grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.



O filme sueco conta a história de Christian um respeitado curador de um museu de arte contemporânea; homem divorciado e bom pai dos seus dois filhos, que conduz um carro elétrico e apoia boas causas. A sua próxima exposição, "O Quadrado", é uma instalação que pretende evocar o altruísmo em quem a vê, recordando-nos o nosso papel enquanto seres humanos responsáveis pelos nossos congéneres. Mas às vezes é difícil viver à altura dos nossos ideais: a resposta incauta de Christian ao roubo do seu telefone vai conduzi-lo a situações das quais ele se envergonha. No filme, nada acontece como planeado para o herói, Christian (o dinamarquês ator Claes Bang).



O realizador Ruben Östlund já tinha conquistado em 2014 o prémio do júri na secção Un Certain Regard com o seu filme “Força Maior”.



Como habitual o público poderá assistir a uma curta-metragem. Nesta sessão será exibida a animação "Cães Marinheiros" de Joana Toste.

