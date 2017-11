A empresa associou-se ao seu fornecedor de matéria prima e à Universidade de Aveiro (UA) para criar louça cerâmica mais resistente às altas temperaturas.



O projeto Floware pela cerâmica de Vagos está a ser cofinanciado no âmbito dos fundos europeus atribuídos ao abrigo do Compete 2020. Mais concretamente, um incentivo FEDER de 586 mil euros para um investimento elegível de um milhão de euros.



Os promotores parte de um princípio importante: a louça cerâmica é cada vez mais usada em circunstâncias que põem à prova a sua resistência ao choque térmico, seja na transferência direta do congelador para o forno, seja na confeção direta sobre placa de indução, placa elétrica ou queimador a gás.



As utilizações sujeitam a louça a situações de choque térmico, em vários graus.



"O objetivo do projeto Floware é o estabelecimento das condições produtivas" que permitam à Grestel produzir e comercializar louça da classe flameproof em grés, ou seja, "que comprovadamente resistam à ação da chama direta dos queimadores dos fornos domésticos e industriais."



A cargo da empresa copromotora, Mota II - Soluções Cerâmicas, está o desenvolvimento de pastas e vidrados adequados.



Uma das inovações do projeto passa por garantir a formação de fases cristalinas de baixo Coeficiente de Expansão Térmica (CET) no seio do vidrado e do vidro da pasta (fase líquida à temperatura de cozedura), E, assim, conseguir podutos cerâmicos resistentes ao choque térmico.



O envolvimento da UA permitirá, entre outras tarefas, a caracterização térmica e mecânica das pastas e vidrados produzidos nas fases laboratorial, piloto e de industrialização.



Carlos Pinto, diretor Fabril da Grestel, citado pela newsletter do Compete 2020, refere que o consórcio deitou mãos a "um projeto ambicioso, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista comercial, tendo como referência o estado-da-arte em que as empresas desenvolvem as suas atividades produtivas e comerciais."