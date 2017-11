Oliveira do Bairro associou-se à "Semana da Reflorestação Nacional - Plantar Portugal" 27 nov 2017, 14:42 O Município de Oliveira do Bairro associou-se no passado sábado, à 8ª edição da "Semana da Reflorestação Nacional - Plantar Portugal", promovendo a plantação de 138 árvores por todo o Concelho.



A autarquia oliveirense adquiriu 138 árvores de diversas espécies, que foram plantadas na manhã de sábado pelos Agrupamentos de Escuteiros de Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal, em colaboração com as respetivas Juntas de Freguesia.



Duarte Novo, Presidente da Câmara, marcou presença no Troviscal, para o início dos trabalhos, deixando um “profundo agradecimento a todos os participantes, escuteiros, técnicos municipais e autarcas, salientando a importância da floresta para o Concelho e para o País, não só em termos ambientais mas também sociais e económicos”.



A participar nos trabalhos que decorreram nas quatro freguesias esteve o Vice-Presidente da Câmara Jorge Pato, que destacou “o espírito de missão e o ambiente de grande convívio e boa disposição que foram partilhados por todos”. “Quando sabemos que estamos a fazer algo de bom, não só para nós mas principalmente para as gerações futuras, o trabalho torna-se mais fácil e recompensador, especialmente quando é concretizado com pessoas extraordinárias e generosas, como foi hoje o caso”, acrescentou o autarca.



Na Freguesia de Oiã, a ação decorreu no Parque das Cales (Malhapão), Parque da Parede (Águas Boas), Parque do Ribeirinho (Giesta), Parque da Lagoa (Rêgo), Parque da Pateira (Silveiro), Parque da Seara (Silveira) e Parque do Prego (Perrães). Na Freguesia de Oliveira do Bairro, as árvores foram plantadas no Parque dos Pinheiros Mansos e junto ao Polo Escolar. Na Freguesia da Palhaça, foram escolhidos o Centro de Formação de Escuteiros Padre Horácio Cura, bastante afetado pelos incêndios de 15 de outubro, e o Parque de Lazer. Na União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, a plantação teve lugar no Parque do Troviscal, Parque da Azurveira e será ainda, em data posterior, levada ao Parque do Rio Novo, na Mamarrosa.



A 8.ª edição da "Semana da Reflorestação Nacional - Plantar Portuga"l decorre até dia 30 de novembro, num ano em que os incêndios florestais afetaram gravemente o País, promovendo a restituição de parte do que foi perdido. Trata-se de uma iniciativa do movimento Plantar Portugal, que junta Escolas, Freguesias e Municípios, com o objetivo de aproximar as comunidades à floresta, para a vivenciarem e protegerem, respeitando a biodiversidade e as espécies autóctones. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

