ASM Offshore aposta na exportação 25 nov 2017, 19:36 A ASM Industries deseja iniciar a construção da sua nova infraestrutura industrial no Porto de Aveiro em janeiro de 2018.



A empresa do grupo A. Silva Matos, com sede em Sever do Vouga, irá utilizar uma área total de cerca de 72 mil m2 por concessão da administração portuária, prevendo a criação de 150 postos de trabalho.



"O nosso know how no fabrico de equipamentos para a produção de energia, quer onshore, quer offshore, permite-nos agora fundar a ASM Offshore, que visa acompanhar as tendências deste mercado e criar condições favoráveis para o fornecimento de equipamentos metálicos de grandes dimensões e peso para aplicação em novos parques eólicos offshore", destacou Adelino Costa Matos, CEO da ASM Industries, este sábado, na assinautura do contrato com a empresa portuária.



A nova fábrica do grupo ASM será erguida na Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro (ZALI) num investimento de 25 milhões de euros que é cofinanciado pelo programa Compete 2020 / Portugal 2020 / Fundos Europeus Estruturais e de Desenvolvimento da União Europeia.



Na cerimónia que contou com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, a empresa apontou o arranque da produção de equipamentos na ASM Offshore para início no primeiro quadrimestre de 2019.



A nova unidade exclusiva para a área offshore é única em Portugal no que respeita a produtos metálicos para o sector, optando-se por "uma localização estratégica, com acesso direto a um cais portuário que permite descargas de matérias-primas e cargas de produto acabado."



A ASM Industrie deseja, assim, dar "resposta eficaz à indústria offshore nos principais mercados europeus, como o Reino Unido e França, e nos mercados da América do Norte e América Latina, onde estão a surgir novos projetos offshore."



Atualmente o Grupo ASM é constituído por mais de 20 empresas, localizadas em vários países, totalizando cerca de 450 colaboradores, e faturando cerca de 50 milhões de euros.

