"Maior Pai Natal do Mundo" regressa a Águeda para animar quadra 25 nov 2017, 19:23 A abertura oficial da época natalícia no concelho de Águeda está marcada para o dia 1 de dezembro, pelas 19:00, no Largo 1.º de Maio, em Águeda.



Uma nota camarária dá conta que regressa à cidade o "Maior Pai Natal do Mundo", um recorde atribuído em 12 de dezembro 2016.



Em Dezembro Águeda promete transformar-se "num cenário diferente e inovador, comprovando que o Município dispõe de grande potencial criativo" com "eventos de grande impacto artístico, que promove a descoberta e redescoberta das tradições e costumes da região."



Além de "promover experiências natalícias únicas", a edilidade deseja "fomentar o desenvolvimento do comércio local e combater a sazonalidade."



Além do "Maior Pai Natal do Mundo", o programa inclui, entre outras iniciativas, um Mercadinho de Natal, exposição no Posto de Turismo, pista de gelo, concertos temáticos, música nas ruas da baixa da cidade eiluminação a LED.

