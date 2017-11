Beira-Mar joga no reduto do Paivense: "Estou confiante que vamos ser a primeira equipa a vencer lá" - Cajó 25 nov 2017, 18:34 Depois da revigorante vitória caseira com o Carregosense (2-0), e a colagem ao segundo classificado (Lamas, 22 pontos), o Beira-Mar desloca-se a Castelo de Paiva a contar para a 10ª jornada do campeonato Safina.



A formação aveirense sabe que qualquer ponto perdido poderá fazer a diferença nas contas de um campeonato que apenas dá um lugar na subida. Ainda para mais numa jornada em que o líder Lourosa recebe o vizinho Lamas (mais informação).



O Paivense (10º, 11 pontos) vem de uma derrota pesada em Lourosa (3-0) e não vence há três jogos. Mas, curiosamente, ainda não perdeu no seu reduto (soma empates com o São João de Ver e Vista Alegre e uma vitória com o Pampilhosa, por exemplo).



A saída do lateral esquerdo Vitor Hugo, por não ser opção nos mais utilizados, encurtou o plantel. Cajó não desdramatiza e acredita na qualidade dos jogadores: "Ao invés do que pode parecer, cada semana que passa tenho mais soluções, a este nível os jogadores sabem desempenhar vários papéis, o grupo percebe as ideias que transmitimos durante a semana. Não sentimos necessidade de entrar alguém, embora possa acontecer", disse o treinador na antevisão difundida pelo clube.



Cajó garantiu que tem uma estratégia para ganhar em Castelo de Paiva. "É um terreno sempre difícil, está invicto em casa, mas estou confiante que vamos ser a primeira equipa a vencer lá", referiu.



Marc Mucha, que tem sido aposta para o sector ofensivo nesta época de regresso, não esconde que vai ser "mais um jogo difícil, como tem sido até agora." Ainda para mais "num sintético que nos dá uma dificuldade acrescida, por isso temos de responder com uma boa exibição."





