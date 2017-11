Barco com pescador setuagenário andou à deriva junto à barra do Porto de Aveiro 25 nov 2017, 17:49 Uma embarcação de recreio com um pescador lúdico setuagenário a bordo à deriva, tendo sido arrastada pela corrente da praia do Farol (meia laranja) para alto mar.



Depois da Polícia Marítima receber o alerta, pelas 9:30, a lancha Salva-vidas ´Nossa Senhora dos Navegantes´ encontrou o barco pelas 10:10 a cerca de duas milhas da boca da Barra, informa um comunicado da Autoridade Marítima.



A ocorrência remota ao passo dia 23, tendo envolvido buscas por mar "sob condições de mar pouco favoráveis."



Após desembarque do tripulante, a embarcação sinistrada foi rebocada pelo Salva-vidas em segurança, até ao Porto de Aveiro.



"O único tripulante, um homem com 77 anos, encontrava-se bem a bordo, manteve a calma e recebeu e acatou os conselhos dos elementos da lancha Salva Vidas. Por não apresentar cuidados ou ferimentos, foi dispensado qualquer tipo de assistência médica", refere o comunicado. A Autoridade Marítima divulgou ainda um vídeo (aqui).

