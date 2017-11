IMI vai baixar para municípios FAM 25 nov 2017, 11:41 O deputado Filipe Neto Brandão deu conta das "boas notícias" do Orçamento de Estado para 2018 uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PS, "que irá permitir, aos municípios a quem fora imposta a contratualização de um Programa de Ajustamento Municipal (PAM), como é o caso de Aveiro, fixar doravante uma taxa de IMI inferior ao máximo legal de 0,45, desde que demonstrem que isso não coloca em causa a satisfação integral dos seus encargos". O eleito pelo distrito de Aveiro lembra que a lei 53/2014 impusera que os municípios obrigados a contratar um PAM, fixassem todas as suas taxas de impostos no máximo legal, nomeadamente o IMI, quer isso fosse, ou não, necessário para a satisfação dos compromissos contratados. "Tratou-se, assim, na verdade, de sobrepor uma lógica de índole punitiva à pura racionalidade financeira, que vinha onerando os cidadãos, ainda que o município em causa pudesse satisfazer os encargos com o financiamento recebido de uma forma menos onerosa para os seus munícipes", refere Filipe Neto Brandão numa nota divulgada no seu Facebook. A atual maioria reduziu em 2016 em 10% a taxa máxima do IMI, baixando-a de 0,5 para 0,45. "Não obstante, mantinha-se até agora, aos municípios PAM, a imposição de fixarem no máximo a sua taxa de IMI, mesmo que aqueles lograssem demonstrar que essa medida era desnecessária para a satisfação dos encargos contratados. Tratava-se, assim, de uma medida irrazoável e até discriminatória", explica. O deputado vê a aprovação desta medida como uma forma dr repor "a equidade entre os municípios, respeitando a sua autonomia, ao mesmo tempo que se salvaguarda o equilíbrio financeiro do FAM e a satisfação integral dos encargos contratualizados." E irá, assim, "permitir a muitos cidadãos um alívio fiscal, sem contudo prejudicar a satisfação dos encargos assumidos pelos respectivos municípios." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)