A VI edição dos ´Fóruns Norgarante´, que teve uma paragem em Ílhavo, pôs novamente a nu problemas das empresas em atrair maior de obra qualificada.



Isso mesmo deram conta os representantes das duas indústrias convidadas para o debate distrital, o terceiro do ciclo, antecipando dificuldades em executar estratégias de crescimento e internacionalização.



A região de Aveiro foi escolhida para debater o tema "Empresas e territórios pela competitividade".



Ana Sousa, gestora ligada à multinacional japonesa Yazaki Saltano (componentes elétricos para automóveis), com instalações fabris em Ovar, considerou que a falta de resposta aos pedidos de recrutamento pode ameaçar "os crescimentos elevados" que a empresa vem registando no nosso país.



Para Guilherme Cardoso, diretor comercial do grupo de automação industrial e metalomecânica JPM, de Vale de Cambra, a falta de profissionais das engenharias pode significar a perda de competitividade da indústria transformadora da região. No caso valecambrense, afectaria "a consolidação do trabalho" realizado mas também dos "investimentos de muitas empresas em inovação e na diferenciação pela tecnologia."



Presente no debate, Joaquim Borges Gouveia, professor catedrático da Universidade de Aveiro (UA), reconheceu a "fragilidade", que disse ser "própria de um ecossistema empresarial aberto e claramente exportador".



O especialista vê o cenário como "um desafio" para os decisores políticos, que devem atuar ao nível das áreas experimentais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.



Recomendou, por isso, "políticas públicas na área da educação que devem contribuir para despertar os jovens para a realidade das fábricas do nosso tempo", de indústrias que "não recusam alunos para estagiar e valorizam o conhecimento", estando dispostas à integração em redes globais de inovação produtiva.



No imediato, Borges Gouveia entende que a indústria transformadora aveirense terá que continuar a dar formação ao seu pessoal e estreia a relação win-win que mantém com a UA, alargando a colaboração a outras instituições para satisfazer as necessidades de recrutamento.



O debate contou, entre outros convidados, com Teresa Duarte, presidente da comissão executiva da Norgarante, que abordou os resultados conseguidos pela agência de Aveiro criada há 12 anos.



20.607 garantias no valor de 1,25 mil milhões de euros

Este braço comercial fez emitir desde 2005 um total de 20.607 garantias no valor de 1,25 mil milhões de euros. Deste montante, há 328,5 milhões de euros, correspondentes a cerca de 7.446 garantias, que fazem parte da carteira viva sob gestão desta sociedade financeira.



A composição da carteira da agência aveirense reflete a realidade empresarial da região. As atividades económicas de maior peso são o comércio (por grosso e a retalho), com 22%, seguindo-se a indústria de produtos metálicos (exceto máquinas e equipamentos), que responde por 17% e a indústria do calçado (couro e produtos de couro), com 7%.



Desde o início do corrente ano e até setembro último, a agência de Aveiro da Norgarante viabilizou a emissão de 1.776 garantias, no valor agregado de 92 milhões de euros. Também aqui se destacam o comércio por grosso (17%), a fabricação de produtos metálicos (16%) e a indústria do calçado (7%). Seguem-se-lhes o comércio a retalho, as indústrias da madeira e da cortiça, a fabricação de máquinas e equipamentos e a indústria de artigos de borracha e de matérias plásticas.



No global, a Norgarante, que este ano completou 15 anos de atividade no apoio ao financiamento de micro, pequenas e médias empresas dos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viseu, primordialmente, prestou garantias a mais de 45 mil empresas, o equivalente a perto de 46% do universo empresarial apoiado por todo o sistema nacional de garantia mútuo.