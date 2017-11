O PS de Aveiro vai dinamizar "um modelo de participação cívica" local que irá ter como primeiro tema o futuro da Avenida Lourenço Peixinho, a principal artéria da cidade, numa altura em que está em preparação o projeto de reabilitação no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA ).



O anúncio foi feito pela liderança concelhia aos militantes e autarcas do partido durante a convenção autárquica realizada no passado sábado na freguesia de São Jacinto.



Segundo uma nota de imprensa divulgada hoje, o "modelo de participação cívica" irá assumir a forma de "Debate Público", prosseguindo, assim, "a linha do permanente debate sobre a valorização das pessoas e na afirmação de Aveiro e do PS em Aveiro".



Neste âmbito, a concelhia ´rosa´ decidiu agendar para o dia 30 de novembro, pelas 21:30, na sede do partido, um debate sobre o tema "Aveiro 2030: a Avenida Lourenço Peixinho".



Sobre a convenção autárquica, o PS explica que serviu para "reorganizar conteúdos programáticos, trabalhar a articulação de ideias e propostas entre os eleitos do PS para órgãos autárquicos e de renovar o compromisso (eleitos, militantes, simpatizantes) para os novos contextos sociopolíticos" de forma a “afirmar Aveiro".



Manuel Oliveira de Sousa, presidente da concelhia, salientou "a importância da participação cívica na primeira pessoa, e da persistência na vida política, assumindo com coerência as ideias que se defendem com as práticas que se desenvolvem."



O PS local entende, ainda, que "as políticas para o município que exigem permanente ponderação, debate, atualização na valorização das pessoas, na afirmação de Aveiro e do PS em Aveiro."



A convenção contou com intervenções de vários convidados, nomeadamente Pedro Silva, planeador, e os deputados do PS Assembleia da República Fernando Rocha Andrade, Filipe Neto Brandão e Porfírio Silva.



A ocasião serviu para analisar a Proposta de Lei para o Orçamento de Estado de 2018 que permite estender aos municípios em Plano de Ajustamento Municipal a possibilidade de fixar a taxa de IMI em valor inferior ao valor máximo de 0,45%, desde que demonstrado que daí não resulte a colocação em causa do cumprimento integral das suas obrigações.