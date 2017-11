A Câmara de São João da Madeira está a adotar medidas de redução do consumo de água e a sensibilizar a população para o fazer no seu dia-a-dia.



O Município associa-se, dessa forma, ao esforço nacional de incentivo a um consumo racional e eficiente da água, de forma a evitar desperdícios e a combater os efeitos da seca no nosso país.



Assim, o sistema de rega automática dos espaços verdes municipais encontra-se desligado desde o início desta semana, depois de, já na anterior, a sua cadência de utilização ter passado para metade (apenas uma vez por dia).



No caso dos lagos artificiais e dos repuxos existentes na cidade, não se procederá, nesta fase, ao reabastecimento dos mesmos, mas vão continuar ativos já que a água que contêm é reutilizada em circuito fechado.



Ações de sensibilização



Ao nível da sensibilização, estão já a ser usados os suportes digitais da autarquia (correio eletrónico, site, redes sociais) para difundir conselhos úteis de poupança de água, quer junto dos diversos serviços municipais, quer junto da população. Foram também colocados em diversos espaços municipais cartazes com o mesmo tipo de conteúdo.



Neste âmbito, está igualmente a ser articulada entre a Câmara e os agrupamentos escolares de S. João da Madeira uma campanha de sensibilização para a poupança de água a decorrer nos estabelecimentos de ensino da cidade.



Esta iniciativa tem por base a informação disponibilizada no site www.fecheatorneira.pt pelo Ministério do Ambiente, Águas de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e entidade reguladora do setor da água (ERSAR).