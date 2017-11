Futebol distrital: Carlos Manuel deixa comando técnico do Pampilhosa (AFATV) 22 nov 2017, 17:07 Carlos Manuel já não é o treinador do Pampilhosa. O técnico, de 51 anos, deixa o clube na 11.ª posição do Campeonato Safina, com apenas 10 pontos conquistados em tantas outras jornadas, apesar do objetivo declarado, no início da temporada, da promoção ao Campeonato de Portugal (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)