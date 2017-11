Parque de Ciência e Inovação: CIRA realiza a sua parte do capital social 22 nov 2017, 16:42 Os municípios deram seguimento à aposta no Parque da Ciência e Inovação (PCI), que deverá ter a inauguração agendada em breve.



A sociedade gestora é liderada pela Universidade de Aveiro (UA) contando com diversos acionistas, entre autarquias, empresas, banca e associações empresariais.



Com a construção da primeira fase do equipamento na recta final, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) deu ´luz verde´ à realização do capital social em falta.



O conselho intermunicipal deliberou, em fins de outubro, a aprovação da respetiva proposta.



Assim, a própria CIRA, que tem 7,5% (525 mil euros) do capital social (segunda maior acionista a seguir à UA), avançou com mais 200 mil euros, depois de ter entrado com 168 mil euros aquando da escritura de constituição da sociedade anónima, em setembro de 2010.



Estão decididos reforços dos municípios de Ílhavo (30%) e de Aveiro (10%), ambos aplicados sobre 100 mil euros.



Ilhavo já tinha entrado com 112.500 euros e Aveiro realizou 56.250 euros.



Os restantes nove municípios entram com 60 %, repartido de forma igualitária, também aplicados sobre 100 mil euros.



O PCI ocupa 35 hectares, 30 dos quais na Coutada, Ílhavo. O projeto, que conheceu um arranque marcado por contestação de ambientalistas e proprietários devido à localização escolhida, recebeu apoios de 15,5 milhões do QREN para um investimento elegível de 35 milhões de euros.



A UA é a accionista maioritária, com 30 % do capital social de 7,5 milhões de euros.



Altcie Labs, Martifer, Civilria, Exporluz, Durit, Rosas Construtores, Associação Industrial do Distrito de Aveiro, Portus Park, Visabeira e Porto de Aveiro são outros dos accionistas.



O PCI pretende "estimular e gerir fluxos de conhecimentos e de tecnologias entre a universidade e as empresas baseadas na inovação para reforço da competitividade da região."

