Incêndios florestais: Município de Oliveira do Bairro ajuda agricultores nas candidaturas a apoios 22 nov 2017, 16:01 O município de Oliveira do Bairro anunciou hoje que irá apoiar os pequenos agricultores afetados pelos incêndios de 15 de outubro nas suas candidaturas à nova medida de apoio do Ministério da Agricultura, destinada a cobrir a 100% os prejuízos causados.



A edildiade mostra-se disponível para ajudar na formalização das candidaturas, tendo em conta que as mesmas são submetidas através do site da Direção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro e nem todos os agricultores poderão ter acesso à internet.



Os interessados deverão deslocar-se ao Balcão de Atendimento Integrado, onde serão ajudados no preenchimento do formulário eletrónico.



A medida em causa destina-se a apoiar os agricultores que tenham tido prejuízos que se situem entre os 1.054€ e os 5.000€, abrangendo animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções de apoio à atividade agrícola que tenham sido perdidos nos incêndios.



As candidaturas estarão abertas até ao dia 30 de novembro, devendo ser validadas até 8 de dezembro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)