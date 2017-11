Anadia: Produção de espumante de qualidade na Bairrada motiva debate no Museu do Vinho 22 nov 2017, 12:48 "Mercados e Internacionalização", "Tecnologia e Inovação" e "Os Casos de Sucesso da Bairrada" são os temas associados à vitivinicultura na região bairradina que estarão no centro do debate intitulado "Bairrada: Os Desafios do Crescimento na Produção de Espumante de Qualidade", agendado para esta quinta-feira, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.



O encontro decorre no âmbito da 2ª edição do ciclo das Conferências de Vitivinicultura promovidas pelo jornal Vida Económica.



Dividido em três partes, o programa terá a sessão de abertura a cargo de Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, entidade que apoia o evento.



O programa está disponível online (http://www.vidaeconomica.pt/formacao/vinhos-da-bairrada-os-desafios-do-crescimento), onde os interessados poderão submeter a inscrição, que é gratuita.

