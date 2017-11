O Sport Lisboa e Benfica venceu este sábado, em casa, a Ovarense Basquetebol, mantendo assim a liderança invicta do campeonato.



Porém, a tarefa dos "encarnados" foi muito complicada, frente a um adversário vareiro que discutiu o resultado até final.



No primeiro período assistiu-se a muito equilíbrio, alcançando-se um parcial de 21-20, para depois os "encarnados" se afastarem um pouco, chegando ao intervalo com uma vantagem de oito pontos (42-34).



Já no terceiro quarto, a Ovarense conseguiu mesmo passar para a frente do marcador (46-47 a 4:27 dos derradeiros dez minutos), mas as "águias" voltaram a assumir a dianteira.



Até ao soar da buzina, o Benfica teve de sofrer perante uma Ovarense que terminou o jogo com quatro triplos consecutivos, perdendo assim por apenas dois pontos.