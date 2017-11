Futebol distrital / Beira-Mar: Artur é baixa para a receção ao Carregosense 18 nov 2017, 17:22 Depois do empate frustrante em Fiães, o Beira-Mar vai entrar em campo este domingo, na décima jornada, empenhado em voltar às vitórias na receção ao Carregosense, um adversário perfeitamente à altura.



Além dos dois pontos perdidos ao cair do ano e muitas queixas da arbitragem, a jornada anterior odeixou marcas na equipa: Marc Mucha saltou do banco e saiu pouco depois de sentir a dureza dos locais. Mas o avançado recuperou e está apto para o próximo embate.



Baixas certas são as do influente médio ofensivo Artur e do lateral direito André Nogueira, ambos por motivos físicos.



O Carregosense, que vem de uma derrota caseira com o Lourosa por 0-2, é antepenúltimo com cinco pontos que resultaram de uma vitória e dois empates em nove jogos (mais informação).



"Estamos sempre motivados para ganhar" "Estamos cada vez mais fortes, temos ganho muitas vezes, acredito que isso vai continuar a acontecer. Todos os jogos são dificéis, fora as equipas têm um factor motivacional extra por jogar em Aveiro, esperamos sempre essa motivação acrescida, mas também estamos sempre motivados para ganhar" - Aparício, médio do Beira-Mar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)