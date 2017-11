Que impacto social e económico têm as universidades de Portugal, de Espanha e do Brasil é a grande questão que o XVII Encontro de Reitores do Grupo Tordesilhas vai aprofundar.



Presidido pelo Reitor da Universidade de Aveiro (UA), Manuel António Assunção, o Grupo reúne nos dias 19, 20 e 21 de novembro, em Aveiro, com a presença de Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



Criado em junho de 2000, durante a primeira Reunião de Reitores das Universidades do Brasil, Espanha e Portugal, o Grupo Tordesilhas envolve atualmente mais de meia centena de universidades portuguesas, brasileiras e espanholas. O Grupo tem como objetivo principal promover a colaboração entre as universidades dos três países no campo da ciência e da tecnologia, com destaque para a cooperação científica e educacional.



Como avaliar os efeitos das políticas educacionais no impulsionar de projetos nacionais, regionais e locais, em contextos variados das economias do Brasil, Portugal e Espanha? Qual tem sido o impacto social da pós-graduação e da pesquisa na melhoria das condições do dia a dia das pessoas? Que evidências podemos dar da translação do conhecimento produzido no desenvolvimento industrial, no aparecimento de novos produtos e marcas, no crescimento económico?



Estas são algumas das muitas questões que, em Aveiro, os reitores das universidades dos três países vão debater e procurar dar resposta.



