Canil intermunicipal em concurso público para projeto de execução 18 nov 2017, 11:55 No seguimento do procedimento anterior por convite, que ficou deserto, o Conselho Intermunicipal deliberou aprovar a abertura de um novo concurso público para a elaboração do projeto de execução (arquitetura e especialidades) do futuro Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais, que terá três polos, em Aveiro, Águeda e Ovar. O anúncio foi publicado em Diário da República no dia 7 de novembro. O preço base do procedimento é de 110.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. "Entendemos que este é mais um passo para minorar e tentar resolver um problema que afeta todos os municípios associados e que se viu agravado pela entrada em vigor da nova Lei", lê-se num comunicado. A Região de Aveiro aposta, assim, "numa solução de gestão integrada à escala intermunicipal, registando-se também que o trabalho de cadastro das existências e planeamento de Centros de Recolha Oficiais determinado por Lei e em elaboração pelo Governo, ainda não está concluído". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

