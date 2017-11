Aveiro: Cidadãos voltam a intervir no início da Assembleia Municipal 14 nov 2017, 21:53 Os cidadãos que pretendam intervir no período aberto ao público na Assembleia Municipal de Aveiro vão poder fazê-lo no início dos trabalhos.



É uma das novidades da proposta de regimento do parlamento aveirense para o novo mandato que a coligação PSD-CDS pretende fazer aprovar na próxima sexta-feira.



No mandato anterior, por decisão da maioria de direita, a intervenção do público estava remetida para o final da ordem de trabalhos de cada reunião, o que motivou protestos da oposição.



Agora mostra-se disponível para ouvir os cidadãos, nas reuniões ordinárias, logo na abertura, seguindo-se o período antes da ordem do dia.



Outra polémica do mandato anterior prendia-se com a distribuição de tempos atribuídos à oposição. PSD e CDS estão dispostos a ir ao encontro das pretensões manifestadas pela esquerda, nomeadamente dos partidos com menor representação.



PCP (um eleito), BE (alargou de um para dois eleitos) e PAN (um eleito, em estreia) vão dispor de seis minutos, mais um, para intervir antes da ordem do dia e na ordem do dia.



O tempo será, contudo, reforçado, para o dobro, no debate de grandes temas, como, por exemplo, o plano e orçamento ou as contas.



O regimento proposto não mexe no tempo atribuído à presidência da Câmara (cerca de uma hora).



É muito provável que os partidos da esquerda avancem na Assembleia Municipal com propostas alternativas de distribuição dos tempos. (em atualização)

