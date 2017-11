Águeda foi a mais recente autarquia a aderir ao programa "Astronomia nas Escolas”, que é dinamizado há vários anos, de Norte a Sul do país, pela Fisua - Associação de Física da Universidade de Aveiro.



Entre 23 de outubro e 13 de novembro, cerca de 800 crianças, de todas as crianças do 3º e 4º anos do ensino básico do concelho, participaram na iniciativa de educação para a ciência "Astronomia nas Escolas", que este ano é subordinada ao tema "A Conquista do Ar".



"Os objectivos da actividade deste ano passaram por abordar a evolução dos transportes; explicar como voa um avião; mostrar as forças que atuam sobre o voo e exemplificar para que servem os aviões, de forma a promover a divulgação da física junto das crianças", explica uma nota de imprensa.



O recurso ao helicóptero telecomandado ou ao pássaro de corda a rodopiar em plena sala de aula ajudaram a cativar os jovens alunos.



Segundo a Vereadora da Educação, Elsa Corga, o programa "Astronomia nas Escolas” permite "enriquecer o currículo e as experiências em sala de aula com conteúdos do domínio científico e técnico" e, dessa forma, "desenvolver uma curiosidade natural em relação ao mundo que os rodeia, e em relação ao mundo da ciência em particular".



Os alunos do 1.º Ciclo de Águeda puderam, assim, ser confrontados com conceitos científicos básicos.