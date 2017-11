Aveiro recebe conferência de cidades candidatas a Capital Europeia da Cultura 09 nov 2017, 16:37 O município de Aveiro irá acolher em setembro de 2018 umas das Conferências Europeias de Cidades Candidatas a Capital Europeia da Cultura, anunciou hoje a Câmara local. Uma outra sessão irá decorrer, em maio, na cidade de Cluj-Napoca (Roménia). “Pretende-se que nestes encontros os membros das cidades candidatas tenham a oportunidade de debater e trabalhar em projetos comuns”, refere a edilidade. A Rede constituída pelas cidades candidatas e cidades vencedoras do projeto Capital da Cultura irá assumir-se como “plataforma que apoie uma abordagem sustentável do planeamento das referidas cidades com o objetivo de facilitar e incentivar a implementação dos diferentes projetos de candidatura, independentemente dos resultados da competição.” A participação de Aveiro insere-se “no desenvolvimento” do processo de candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, “ano em que Portugal vai poder voltar a ter uma Capital Europeia da Cultura, dando continuidade à aposta de trazer a Aveiro um evento da maior importância com expressão nacional e internacional na área cultural.” O município de Aveiro irá acolher em setembro de 2018 umas das Conferências Europeias de Cidades Candidatas a Capital Europeia da Cultura, anunciou hoje a Câmara local. Uma outra sessão irá decorrer, em maio, na cidade de Cluj-Napoca (Roménia). “Pretende-se que nestes encontros os membros das cidades candidatas tenham a oportunidade de debater e trabalhar em projetos comuns”, refere a edilidade. A Rede constituída pelas cidades candidatas e cidades vencedoras do projeto Capital da Cultura irá assumir-se como “plataforma que apoie uma abordagem sustentável do planeamento das referidas cidades com o objetivo de facilitar e incentivar a implementação dos diferentes projetos de candidatura, independentemente dos resultados da competição.” A participação de Aveiro insere-se “no desenvolvimento” do processo de candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, “ano em que Portugal vai poder voltar a ter uma Capital Europeia da Cultura, dando continuidade à aposta de trazer a Aveiro um evento da maior importância com expressão nacional e internacional na área cultural.” Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)