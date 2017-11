Dia 13 de Novembro, de 2017, pelas 21 horas, no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, irá ocorrer um Torneio Solidário em Basquetebol Seniores Masculinos, entre as equipas da AD Ovarense, SC Beira-Mar e CP Esgueira.

A 29 de Outubro, a SIC http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-10-29-Eu-vivi-um-cenario-de-guerra, fez uma reportagem sobre a situação do Nuno Marques.

Quem é o Nuno Marques? O Nuno, é atualmente professor de Educação Física, em Arganil, local onde residia com a esposa e os seus dois filhos (João Nuno, 7 anos e Simão Pedro de 5 anos). Começou a sua prática desportiva no basquetebol na Associação Desportiva Ovarense, tendo depois jogado no Sport Clube Beira-mar, onde também treinou as seniores femininas.



Durante anos, ajudou a desenvolver a modalidade. Chegou a hora da família do Basquetebol ajudar o Nuno. Nesta hora de enorme dificuldade para todos aqueles que sofreram com os incêndios, o basquetebol quer estar solidário com todos e em particular com o Nuno e a família.

Assim, no dia 13, participem! Ajudem a tornar este evento em algo ainda mais solidário. Para além dos donativos em dinheiro, podem contribuir com

equipamentos desportivos ou outros, para sorteios no dia dos jogos, e acima de tudo com a vossa presença.

Pode contribuir com donativos para a conta IBAN: PT50 0193 0000 1050 2448 2764 7, está no nome de Ana João Carvalho, esposa do Nuno Marques.

Durante os jogos, existirá muita animação, promovida por várias entidades que se estão a associar ao evento ( escolas de samba, academias de dança, músicos, etc).

Toda a ajuda será bem-vinda.

Ajude-nos a ajudar o Nuno e a família.