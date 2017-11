Espirometrias gratuitas em farmácias da Região de Aveiro 09 nov 2017, 16:04 Farmácias da região de Aveiro associam-se ao Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, que vai ser assinalado a 15 de novembro. A Fundação Portuguesa do Pulmão, em parceria com as Farmácias Holon de Aveiro promovem de 13 a 17 de novembro espirometrias gratuitas. "A iniciativa tem como objetivo a deteção precoce de uma doença que afeta 800 mil portugueses", refere uma nota de imprensa.



"A espirometria", lê-se ainda, "é o primeiro meio de identificação e diagnóstico desta patologia. Pode prevenir estadios mais avançados e garantir uma melhor qualidade de vida da pessoa portadora."



Em Portugal existem cerca de 1,5 milhões de pessoas com doenças respiratórias, das quais 800 mil com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. A doença manifesta-se pela falta de ar, dispneia crónica e progressiva, tosse crónica e produção de expetoração e é causada pela destruição irreversível do tecido pulmonar. O tabaco é um dos principais fatores de risco, sendo responsável por cerca de 90% dos casos em Portugal.



A campanha em curso visa "a capacitação das equipas das farmácias para a disponibilização de um serviço diferenciado e de valor acrescentado", assim como "auxiliar na identificação de pessoas em risco de desenvolver DPOC" e "promover o acesso a espirometrias, como meio de identificação e diagnóstico", alcançando maior bem estar.



A realização de espirometrias gratuitas decorrerá nas Farmácias Adriano Moreira, em Castelo de Paiva (13 novembro), Holon, de Esmoriz (14 novembro) e Martins, em Estarreja (17 novembro).

