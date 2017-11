Septuagenário ameaçava vizinhos com arma de fogo 09 nov 2017, 12:33 O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, constituiu arguido um homem de 72 anos, que estava na posse diversas armas, foi, ontem, constituido arguido pela GNR da Feira.



A intervenção da Guarda ocorreu ontem, dia 8 de novembro, no âmbito de uma investigação "por ameaças com recurso a arma de fogo, com origem em desavenças entre vizinhos."



A GNR efetuou uma busca domiciliária, onde apreendeu uma espingarda de caça, três armas de ar comprimido, uma arma branca e uma mira telescópica com laser, além de cartuchos e chumbos.



O suspeito, residente em Santa Maria da Feira, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, informa a força policial.

