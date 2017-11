A operação de “Reconstituição Dunar a Norte da Praia do Furadouro e a Sul do Furadouro – Torrão do Lameiro” está no terreno.



A empreitada promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e financiada pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, já começou e vai incidir numa extensão total de 5 km de cordão dunar (ler artigo).