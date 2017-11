CDS Distrital: Jorge Pato anuncia recandidatura à presidência 09 nov 2017, 09:41 Jorge Pato deseja continuar à frente da distrital do CDS de Aveiro. A recandidatura é anunciada pelo próprio, numa nota difundida pelas redes sociais. Para alcançar o novo mandato na Comissão Política Distrital de Aveiro do CDS-PP, o militante de Oliveira do Bairro já conta com apoiantes de ´peso´. "A lista candidata ainda não está fechada, mas conta com o apoio dos nossos três presidentes de câmara e da maioria dos presidentes das concelhias do distrito de Aveiro.O mandatário da candidatura será o deputado João Almeida, a quem agradeço a disponibilidade e apoio manifestado", refere. O mandato da distrital em funções ficou marcado pela conquista de mais uma Câmara para o CDS nas autárquicas, ao ver Duarte Novo conseguir recuperar para o partido Oliveira do Bairro. O CDS está ainda à frente de Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

