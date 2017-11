Fiscalização de trânsito e combate à criminalidade com 26 detenções 09 nov 2017, 08:27 Um conjunto de operações com vista a combater a criminalidade a aumentar a prevenção e fiscalização rodoviária, realizada no último fim de semana, na área do comando distrital da GNR de Aveiro, resultou em 26 detenções. No balanço, a Guarda refere que, o maior número, 15, deveram-se a condução sob o efeito do álcool; Três pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal. Na lista constam ainda três três por violência doméstica. A GNR fez também detenções por posse de arma ilegal e droga. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

