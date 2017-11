Apoios a projetos em zonas piscatórias com candidaturas até ao final do mês 08 nov 2017, 21:25 O primeiro aviso do concurso Mar2020 vai disponibilizar para projetos de zonas piscatórias da Região de Aveiro um apoio a rondar 2,7 milhões de euros.



O prazo de candidaturas decorre até 30 de novembro, informa uma nota divulgada pela Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro (CIA).



Este programa está a ser dinamizado localmente, por delegação da Autoridade de Gestão do Mar2020, através Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (GAC).



Aquela estrutura envolve 32 entidades pertencentes aos cinco municípios costeiros da região (Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo e Vagos), "que pretendem promover o emprego e a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida das zonas mais dependentes da pesca."



As propostas de financiamento devem ir ao encontro da "Estratégia de Desenvolvimento Local" aprovada pelo Programa Operacional nacional Mar 2020.



O concurso é aberto a projetos relacionados com inovação em espaço marítimo, qualificação escolar / profissional, promoção de Planos de Mar, valorização dos elementos patrimoniais / recursos naturais e paisagísticos, assim como de reforço da competitividade dos sectores da pesca e turismo ou a promoção de produtos locais de qualidade e melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar.



O órgão de gestão da parceria integra, além da CIRA, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro e pela Universidade de Aveiro, o For-Mar - Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, a empresa Canal do Peixe Lda. e Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro.



"Os investimentos têm de se realizar na área dos cinco concelhos abrangidos", alerta a CIRA, estando abertos a qualquer pessoa individual ou coletiva, de natureza pública, cooperativa, social ou privada.



Em paralelo, está ainda aberto o concurso de apoio ao emprego e às empresas "SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego", que decorre até 15 de dezembro. Já foram entregues 15 candidaturas na sua primeira fase, com propostas para criar 26 postos de trabalho. O programa é financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)