Reabilitação do Mercado Municipal de Estarreja 02 nov 2017, 15:07 Antes da entrada em funcionamento, a Câmara Municipal de Estarreja vai abrir as portas do novo Mercado Municipal aos estarrejenses no sábado, dia 4 de novembro de 2017. Este é um investimento de 1,9 milhões € na revitalização da economia local e num centro privilegiado do comércio tradicional.



Com uma história de mais de 200 anos, o Mercado Municipal de Estarreja prepara-se para viver um novo capítulo, após ter sofrido uma profunda intervenção de reabilitação urbana, que incluiu a beneficiação da Avenida 25 de Abril, a remodelação integral do mercado coberto, dedicado ao comércio de frescos tradicional, e do espaço feira, dedicado ao mercado descoberto,



Projetado em 1960 pelo arquiteto António Linhares Oliveira, o edifício há muito que aguardava uma intervenção, que esta zona nobre da cidade, entre a Praça Francisco Barbosa e o Parque Municipal do Antuã, também suplicava.



Nova praça e com restauração



Uma das transformações mais importantes surgiu com a demolição do corpo a sul do mercado coberto, abrindo-o à cidade, ao parque e ao usufruto público. Nessa plataforma superior foi criada a praça da alimentação, com restaurante, churrascaria e esplanada, para além dos espaços de venda, naquele que será um novo centro de encontro e lazer.



