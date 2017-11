Aveiro: Festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura 02 nov 2017, 14:39 O festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura conta com o apoio e naming National Geographi. Criatividade, inspiração e experiências incríveis são o mote para a primeira edição, que conta com a presença de alguns dos melhores fotógrafos e videógrafos do mundo, e realiza-se nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Centro de Congressos de Aveiro.



Entre os artistas convidados, que vão partilhar com o público as suas expedições e experiências incríveis, estão os fotógrafos GMB Akash, Ami Vitale, Pete McBride e Jody MacDonald, colaboradores da revista National Geographic, bem como Michael Clark, um dos mais conceituados fotógrafos de aventura e desportos radicais.



O evento assenta na partilha de imagens e vídeos de expedições aos lugares mais remotos do planeta, com histórias de provação e desafios radicais, impossíveis de imaginar, e conta com o apoio da National Geographic, que se associa à missão de motivar pessoas a agir, contar histórias fascinantes e promover a geração de novas ideias e de inovação.



Para Vera Pinto Pereira, Vice-President Executive Portugal e Espanha National Geographic Partners, esta parceria faz todo o sentido pois “este evento personifica o espírito e a missão da National Geographic, pelo cariz associado à exploração e pelo espírito de aventura bem presente. Queremos contribuir para inspirar fotógrafos, videógrafos, exploradores e aventureiros portugueses a descobrir as maravilhas desconhecidas do nosso planeta.”



O festival realiza-se nos dias 1, 2 e 3 de Dezembro no Centro de Congressos de Aveiro, e, para além das oportunidades para networking entre os participantes e convidados, vai ter Exposições Fotográficas, Speaking Sessions, Travel Talks, Masterclasses, Atividades de Enriquecimento Criativo, Stands de Apresentação de Novas Tecnologias, e Late Night Sessions (convívio noturno).



Mais info aqui

