Boas práticas de saúde psicológica valem prémio à EPA 05 out 2017, 18:20 A Escola Profissional de Aveiro (EPA) faz parte de "um distinto e reduzido grupo" de escolas e Agrupamento de Escolas distinguidas com o Selo ´Escola Saudavelmente – Boas Práticas de Saúde Psicológica e Sucesso Educativo 2016-2018´.



"A comemorar 25 anos de existência, é motivo de grande orgulho e regozijo ver as nossas práticas do dia-a-dia reconhecidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses", afirma Jorge de Almeida Castro, administrador da EPA citado numa nota de imprensa.



A iniciativa é vista como "um inegável contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses para o incentivo e divulgação de boas práticas, no que respeita à promoção da saúde psicológica e do sucesso educativo nas escolas portuguesas, elementos absolutamente cruciais para o desenvolvimento de crianças e jovens, de forma a apostarem em políticas e práticas de intervenção nestas áreas."



A entrega dos selos ´Escola Saudavelmente´ realizou-se a 4 de outubro, na sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses, em Lisboa.



A cerimónia contou com a presença de Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) que aproveitou a presença de João Costa, Secretário de Estado da Educação, para abordar a atual situação dos psicólogos nas escolas e adiantar os importantes passos que têm sido dados. O Secretário de Estado da Educação anunciou que já se encontram abertos "parte significativa" dos concursos de psicólogos para as escolas ao abrigo do POCH.



Nas palavras de Mário Madalena, responsável da equipa de apoio e psicologia, o selo/distinção "é o reconhecimento e a validação de um trabalho de excelência diariamente a lutar pela saúde psicológica e sucesso dos nossos jovens." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)