Aveiro vai acolher curso internacional de assistente de bordo 04 out 2017, 16:23

A Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro (EFTA) vai ter um curso internacional de assistente de bordo, ministrado em parceria com uma escola especializada espanhola.



Os pormenores da formação serão conhecidos numa conferência de imprensa agendada para o dia 10 de outubro, às 11:00, na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro.



O novo curso, que é validado pela Agência Europeia de Segurança da Aviação, será ministrado em parceria com a Pro Fly Academy, uma escola especializada em Santiago de Compostela.



Além de Manuel Torrão, diretor da EFTA, a conferência de imprensa contará com Maria Caride Martínez, diretora da Pro Fly Academy, e Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro Portugal.

