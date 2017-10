"Passadiços do Paiva" distinguido novamente como "melhor projeto europeu de desenvolvimento turístico" 04 out 2017, 14:46 Os "Passadiços do Paiva", um conjunto de percursos pedestres, em Arouca arrecadaram, pelo segundo ano consecutivo, um dos mais importantes prémios mundiais de turismo, anunciou a Câmara local.



Desta vez, o programa de turismo de natureza aroquense recebeu o "World Travel Awards", na categoria "Europe’s Leading Tourism Development Project 2017" (melhor projeto europeu de desenvolvimento turístico).



A cerimónia, que decorreu a 30 de setembro, em São Petersburgo, na Rússia, elegeu, pela primeira vez, Portugal como o melhor destino turístico europeu.



Os "World Travel Awards" são considerados os ´Óscares do turismo´, reconhecendo Aa excelência de projetos turísticos em todo o mundo."



"Os Passadiços do Paiva continuam a ser um destino turístico mundial de excelência, no âmbito do turismo de Natureza. Este prémio é a confirmação disso mesmo. E é também a confirmação da estratégia sustentada que a autarquia e o Arouca Geopark têm vindo a desenvolver em todo o território e um reforçado reconhecimento mundial do trabalho que diariamente é desenvolvido no terreno e no qual o envolvimento dos arouquenses é cada vez mais determinante", refere um comunicado.



Para Margarida Belém, vice-presidente da Câmara Municipal de Arouca e vereadora com o pelouro do turismo, "o prémio representa ainda uma responsabilidade acrescida para continuarmos a dar a conhecer e a valorizar os nossos recursos naturais, porque só os conhecendo é que todos os podemos preservar".~



A viagem ao longo dos Passadiços do Paiva permite a contemplação da natureza em estado puro, tendo sempre como companhia as águas, ora agitadas, ora tranquilas, do rio Paiva. Em breve, este percurso fabuloso voltará a surpreender os visitantes.



A nova e "assustadoramente bela" ponte pedonal sobre o rio Paiva, na zona da Cascata das Aguieiras, que terá 480 metros de extensão e um piso transparente suspenso a 150 metros de altura, deverá estar concluída antes de terminado o verão de 2018.



Caminhar ao longo dos Passadiços do Paiva é como fazer uma viagem pela biologia, pela geologia, pela história da vida no planeta, escrita na paisagem. Ao longo do percurso, o rio Paiva corre de forma quase musical, subindo o seu caudal em período de inverno, estendendo a adrenalina das suas águas bravas aos aventureiros do rafting e do kayak. Pela margem, a viagem começa nas zonas balneares do Areinho e/ou de Espiunca, e a meio do percurso abre-se, diante de nós, o pequeno paraíso da zona de recreio e lazer do Vau. São os oito quilómetros de uma vida.



Os "World Travel Awards" foram criados em 1993, com o objetivo de reconhecer a excelência de projetos turísticos em todo o mundo.



O galardão (selo de qualidade) é uma das mais importantes distinções mundiais que podem ser conferidas a projetos do setor do turismo.



A votação online decorreu entre 6 de março e 6 de agosto, aberta ao público de todo o mundo.



Além do reconhecimento atribuído aos "Passadiços do Paiva", os "World Travel Awards" elegeram, pela primeira vez, Portugal como o melhor destino turístico europeu.



Nesta cerimónia, Portugal foi o país que mais prémios recebeu: 37 ´óscares´ (mais 13 do que em 2016).

