O fogo florestal de Tabuaço, concelho de Vagos, que deflaglou a meio da tarde, continuava a dar trabalho esta noite, estando mobilizados para a zona 270 bombeiros, com 82 viaturas.



As chamas em povoamentos florestais alastraram para a vizinha freguesia de Santa Catarina, com o vento forte a dificultar a tarefa dos meios no terreno, mas sem casas ou outros bens em perigo.



Até ao final tarde, estiveram empenhados no combate quatro meios aéreos.



Há registo de um outro fogo florestal a causar preocupação em Canedo, Santa Maria da Feira, que estava a ser combatido por cerca de 125 operacionais com três dezenas de viaturas.