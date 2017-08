Novo cais de pescadores de São Jacinto ainda lançado no atual mandato 09 ago 2017, 19:34 O executivo camarário aveirense decidiu hoje revogar, parcialmente, o contrato devido a deficiências técnicas do projeto.



"Mandámos parar a obra para ver o que se passava, quando havia trabalho feito, os maciços de armarração em terra e os armazéns de aprestos", recordou o líder da edilidade na reunião pública do executivo, esta quarta-feira à tarde.



O projeto do porto de abrigo vem do mandato anterior. Desde o verão passado, que a Câmara assumia a existência de problemas que se revelaram intransponíveis.



Ribau Esteves recordou o que sucedeu: "Verificámos coisas inacreditáveis, o dimensionamento das estacas foi feito a olho, só a irresponsabilidade é que podia fazer dimensionamento de estacas em solo submerso permitido este tipo de coisas", disse.



Por isso, foi necessário "parar a obra". Sem possibilidade de refazer o projeto, atendendo ao custo envolvido (mais de um milhão de euros, superior ao contrato inicial), a Câmara optou por devolver dinheiro das comparticipações comunitárias (cerca de 100 mil euros) e rescindir com o empreiteiro a parte não executada, suportando a respetiva indemnização (10 por cento dos cerca de 700 mil euros da adjudicação).



"Depois de mil trabalhos é o que vem à Câmara", disse Ribau Esteves a explicar à vereação a proposta em cima da mesa.



Decorre já o estudo geotécnico para o dimensionar o novo projeto a estacas em condições de suportar a estrutura, com 35 metros, o dobro do que estava previsto.



"Proximamente, vamos lançar concurso da nova obra", disse o edil, apontando-se para o mês de setembro. Ao mesmo tempo, fazem-se "diligências junto do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento no atual quadro de fundos comunitários."

