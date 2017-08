O executivo municipal aprovou hoje a abertura do concurso público para a requalificação de edifícios de habitação social no Bairro de Santiago.



Obras integradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA) que tem como preço base de dois milhões de euros e um prazo de execução de 365 dias.



A intervenção promovida pela Câmara é dirigida, nesta fase, a 12 blocos de habitação, nos edifícios em que o município detém mais de 90% das suas frações, através da intervenção nas partes comuns e infraestruturas, melhorando as condições de habitabilidade, o conforto térmico, acústico e as condições de acessibilidade.



Segundo explica um comunicado, esse projeto de reabilitação de edifícios foi executado pelo preço de 48.000 euros.



A Câmara informa que "está já a trabalhar na conquista de mais financiamento que permita avançar com a qualificação de mais Blocos de Habitação, para o que já adjudicou o projeto de mais oito blocos."



Estão previsto 2,5 milhões de euros numa primeira fase de requalificação das partes comuns dos blocos habitacionai. Nesta fase serão mais de 300 fogos de habitaçãom abrangendo também a qualificação do Parque / Jardim de Santiago, já em obra, assim como ações de dinamização de atividades.



"Continuamos assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, cuidando da boa conservação das infraestruturas existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos", refere a edilidade.