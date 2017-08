A Junta de Freguesia de São Salvador, em Ílhavo, informa que está a dar cumprimento ao estabelecido no contrato interadministrativo de delegações de competências celebrado com a Câmara Municipal para melhoramentos no acesso à ponte da Vista Alegre.

Em comunicado, é referido que a intervenção vai mais longe, procedendo ao reforço das quatro bermas e com novos enrocamentos de pedra, "com o objetivo de reforçar os existentes e assumindo por inteiro o compromisso estabelecido entre ambas as autarquias."

Nesta zona, que se pretende seja um ponto de paragem e miragem sobre a ria, serão colocados alguns bancos e duas árvores, para que possa ser também, um ponto de encontro e de sociabilização das nossas gerações.

A Junta adianta que irá fazer a obra de reabilitação da fonte, que se situa na entrada da Rua dos Álamos, "marca distinta desta zona, que apresentava já alguns sinais de deterioração e que tinha parte das suas bicas partidas".