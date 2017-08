Cirurgias no Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga aumentaram 12% em 2017 (Ag. Lusa) 09 ago 2017, 17:32 O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), sediado em Santa Maria da Feira, revelou que aumentou em 12% as cirurgias realizadas no primeiro semestre do ano, face a período homólogo de 2016. De janeiro a junho deste ano, o CHEDV realizou um total de 10.032 intervenções cirúrgicas, explicou fonte da administração da estrutura que integra, além do hospital de Santa Maria da Feira, os de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

