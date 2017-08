Banco Alimentar de Aveiro vai ser deslocalizado 09 ago 2017, 17:03 O Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro, que serve quase todo o distrito, vai ter novas instalações. A Câmara de Aveiro apoia a deslocalização da atual sede, a funcionar há vários anos no centro coordenador de transportes que irá entrar em obras. Autarquia e Banco Alimentar encontraram um espaço alternativo para acolher a atividade, nas proximidades da escola do ensino básico das Barrocas, nas Agras, Vera Cruz. A vantagem é que as instalações novas permitem também colocar equipamento de refrigeração de alguns dos bens. A Câmara propõe-se apoiar com 1000 euros o pagamento da renda negociada com o proprietário. "É uma muito melhor localização e muito maior", referiu o presidente da Câmara, Ribau Esteves, esta tarde, na reunião pública do executivo em que foi aprovado por unanimidade o protocolo de colaboração com o Banco Alimentar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

