Aveiro: Ministério da Justiça vai pagar renda pelo antigo convento das Carmelitas e suportar despesas com obras urgentes 09 ago 2017, 14:16 O município de Aveiro e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) assinaram hoje um memorando de entendimento para a gestão dos edifícios dos tribunais em Aveiro.



Eentendem as partes signatárias rever as condições de utilização das instalações do antigo convento das Carmelitas para serviços de justiça, "por forma a serem acautelados os interesses da Câmara e a devida preservação do edifício em causa."



O IGFEJ aceitará pagar o arrendamento do edifício onde se encontra a funcionar o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, solicitando a competente avaliação à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do Ministério das Finanças, que homologará o valor da renda mensal.



E, ao mesmo tempo, revogar o protocolo em vigor que pressupõe a cedência gratuíta.



O projeto das obras "urgentes" de conservação e beneficiação do convento está em fase final de elaboração, sendo as despesas a custear pelo IGFEJ (60.000 euros) com a cooperação institucional e técnica da Câmara, "garantindo-se assim a boa preservação do edifício e as devidas condições de trabalho dos Profissionais do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e os Cidadãos utilizadores."



Em abril de 2009, o município cedeu parte das instalações de edifício da sua propriedade, na Praça Marquês de Pombal, ao Ministério da Justiça a título gratuito e provisório até à instalação definitiva daquele tribunal em outro edifício, "não tendo sido definido qualquer limite temporal para a sua duração, nem estabelecidas outras condições para a sua utilização, sendo que as hipótese definidas no passado para a instalação definitiva do Tribunal não se concretizaram por decisão dos sucessivos Governos."



O processo de construção de um novo edifício para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro (e outros tribunais) está ainda "em fase de desenvolvimento do programa preliminar visando a execução do projeto e posteriormente da obra que será executada nos terrenos do Estado disponíveis do lado sul do Convento e da Igreja das Carmelitas, estimando-se que a sua conclusão possa ocorrer em 2020." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

