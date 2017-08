Na terra dos últimos bacalhoeiros, o prato preferido dos portugueses vale pelo sabor tradicional, com abertura para novas receitas.



O Festival do Bacalhau, na Gafanha da Nazaré, torna-se a partir de hoje uma autêntia romaria em direção às ´tasquinhas´ onde estão cozinheiros e cozinheiras sem mãos a medir, na maioria amadores. mas nem por isso menos conhecedores, pelo contrário.



Em armazém estão à espera dos visitantes 12 toneladas de bacalhau, metade em posta, a outra metade derivados.



Nada de se perde, tudo se cozinha no maior festival dedicado ao fiél amigo em Portugal e arredores. São cinco dias para apreciar bacalhau de mil e, pelo menos, muitas maneiras.



"Apostamos muito em dar a conhecer aquilo que não é muito habitual. Todos sabem o que é a posta de bacalhau, agora quando falamos em confeccionar caras, samos, línguas, até as espinhas, já éum pouco mais complicado. Temos essa missão de dar a conhecer os derivados, é uma boa oportunidade de apreciar", explicou João Madaleno, grão mestre da Confraria Gastronómica do Bacalhau, uma espécie de guardiã das receitas mais tradicionais.



Por isso, ficam sempre chamadas de atenção: "Vê-se muito por aí bacalhau apresentado de determinadas maneiras, com natas, molhos, mas não tem sabor a bacalhau. Quando se faz uma receita assim, até podem estar a apresentar sardinha, paloco ou qualquer outra variedade que não é bacalhau."



Não quer dizer que não haja lugar à inovação e a critividade, esse é justamente o desafio que leva à Gafanha da Nazaré, capital da pesca do bacalhau, chef´s de fama internacional.



Alguns visitantes são muitos especiais, como é o caso da família da jovem irlandesa que encontrou a primeira de 23 garrafas da Confraria lançadas em novembro de um bacalhoeiro que regressava da faina no mar da Terra Nova.

"Foi fantástico, o pai é pescador e trabalha num barco construído em Portugal. Resolvemos dar um prémio, que foi a vinda cá. Estiveram no Museu Marítimo, nas fábricas de pesca, a passear. Andam encantados", explicou João Madaleno.



O Festival do Bacalhau em Ílhavo tem cariz solidário: grande parte das receitas revertem para o associativismo local.



Os visitantes podem, entre muitas outras atividades e animação musical, também conhecer como era a pesca do bacalhau com visitas guiadas ao Santo André, um navio museu [consultar programa].



A organização liderada pela Câmara continua a internacionalizar o evento gastronómico. O ano passado com a presença de uma comitiva da Islândia, agora 2017 é dedicado à Galiza, com quem existem grandes afinidades históricas e comerciais no sector da pesca.