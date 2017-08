´Faina Maior´é o nome do mais recente espumante da marca ‘Baga Bairrada’, numa parceria entre a Associação Rota da Bairrada e o município de Ílhavo.



O lançamento agendado para esta quarta-feira, 19:00, integra o programa de inauguração do Festival do Bacalhau 2017, em Ílhavo.



"Um produto que pretende homenagear as gentes bravias que se dedicam à pesca do bacalhau e a região da Bairrada, fazendo uso da sua casta rainha (Baga) na produção do seu produto âncora (espumante)", refere um comunicado.



O ´Faina Maior Baga Bairrada Bruto 2014´ é um espumante Blanc de Noirs, feito 100% a partir da casta (tinta) Baga. A edição limitada a 1.000 garrafas tem com um preço recomendado de 10 euros.



A marca ´Baga Bairrada´ inclui 16 espumantes em dois anos de promoção.