O funcionamento da Estação de Tratamento Mecânico-Biológico da ERSUC, em Aveiro Sul, é uma das preocupações no seio da candidatura do PS à Câmara de Aveiro.



"Mais um fim-de-semana nauseabundo! É urgente ativar o plano de monitorização da qualidade do ar, verificar os resultados objetivos", exige a lista liderada por Manuel Oliveira Sousa.



É um dos vários alertas que surgem no balanço de mais uma incursão pelo concelho, desta vez com atenção especial às freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz.



Nos transportes "continua a ser um drama sair destas terras tão próximas e tão longínquas" e a renovação do espaço em torno da pateira de Requeixo "foi uma aberração com tentativa tardia e desenquadrada de remediação" que implica várias outras respostas ambientais.



O candidato à Junta de Freguesia, Higino Póvoa, acompanhou o cabeça de lista da candidatura ´Todos Somos Aveiro´ num jornada de trabalho assumida "em homenagem a quem resiste às periferias e a todos, sem esquecer os emigrantes da nossa Terra que regressam por estes dias para matar saudades das famílias."



"Pujantes zonas industriais vizinhas e os investidores a passar ao lado"

Manuel Oliveira Sousa diz que viu um "Nariz esquecido", onde a atração pela Palhaça exige aos eleitos aveirenses "mais proximidade" à população local, lembrando que "é a porta de e para a Bairrada; o posto avançado de Aveiro na Região" e, no seu entender, "tem uma importância determinante na consolidação da afirmação de Aveiro", defendendo a necessidade de "investir nas associações e dinamismo local, na economia social, no desporto, na cultura, na produção agrícola associando os pequenos produtores para ganharem escala de afirmação e rentabilização."



Sobre as áreas industriais (Nariz e Nossa Senhora de Fátima), a candidatura do PS diz que "é notório o desinteresse a que os espaços existentes estão votados", quando seria "necessário" a fixação de um parque industrial concelhio. "O que se fez nesta área, para além de apontar o futuro indefinido? Assistimos ao aparecimento de pujantes zonas industriais vizinhas e os investidores a passar ao lado."



A não presença de Aveiro no recente pacote de apoios financeiros contratualizados com municípios da região também merece reparos. "Perdeu-se, por demora dos atuais gestores políticos da nossa Câmara, mais uma oportunidade de colher mais algum apoio comunitário para qualificar – sim qualificar! – estes espaços fundamentais para as comunidades onde estão instalados, mas também para o município e para o País."



Incapacidade de atrair projetos

Manuel Oliveira Sousa aponta outros exemplos do que chama de "declarada incapacidade de atrair projetos para Aveiro", vendo "um município demasiadas vezes ultrapassado no contexto regional durante o atual mandato".



Na área do ambiente refere Estarreja com o programa Bioria, assim como os casos de Ílhavo e Águeda que "tornam-se Smart Cities" e ainda a vertente da mobilidade suave, "uma realidade em prática em outros municípios enquanto a nova BUGA, já prometida sucessivamente, permanece adiada, talvez para um calendário eleitoralista mais oportuno."