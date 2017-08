Já está em preparação a caminhada solidária de 2017 para ajudar os bombeiros de Oliveira do Bairro 08 ago 2017, 17:40 A edição deste ano da caminhada solidária noturna de Oliveira do Bairro foi agendada para 16 de setembro.



Organizada pela Câmara Municipal local em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, contou no ano passado com cerca de 2.500 participantes que angariaram 15.000 euros para a aquisição de uma ambulância de socorro.



Segundo nota de imprensa. a iniciativa "tem sido importante na aproximação da comunidade aos bombeiros" com um "crescente de participantes e de patrocinadores" desde o lançamento em 2015.



A corporação tem vivido anos "muito intensos em termos da atividade operacional, ao nível dos incêndios florestais", conseguindo aumentar o número de associados e de dádivas.



A edição de 2017 vai contar com algumas novidades a desvendar em breve. As inscrições para participar na caminhada solidária noturna são obrigatórias.



O evento integrar mais uma vez, o programa do Dia Europeu Sem Carros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que se vai realizar no concelho entre 16 e 22 de setembro.

