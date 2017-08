A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a Associação de Surf de Aveiro está a promover aulas de surf na praia de São Jacinto.



As inscrições poderão ser efetuadas no CARSURF de S. Jacinto – Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto, via e-mail (carsurfaveiro@gmail.com) ou através de telemóvel 962362213.



As aulas terão uma duração de duas horas e a sua realização dependerá das condições meteorológicas e do mar. Esta atividade tem um custo de 25€/pessoa (isento de IVA) e as marcações podem ser solicitadas para os fins de semana de agosto e de setembro de 2017.



Nos passados dias 4, 5 e 6 de agosto o CARSURF – Centro de Alto Rendimento de Surf em São Jacinto acolheu o estágio da Seleção Nacional de Bodyboard Open, para preparação dos atletas para o campeonato da Europa de Nações “EUROSURF” que se vai realizar em Stavenger / Noruega entre os dias 07 e 16 de setembro.



Recentemente (nos dias 28, 29 e 30 de julho), a Praia de São Jacinto foi palco do Aveiro Eurobodyboard Pro, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Aveiro no âmbito do programa de atividades do CARSURF, representando o quarto evento internacional que o mar de S. Jacinto acolhe, depois de duas etapas do ETB (1999 e 2000) e do Mundial Bodyboard (1996), sempre com grandes condições de mar.