"Aveiro possui o título de Veneza de Portugal pelos seus moliceiros, cuja forma e as viagens que neles podemos fazer lembram os canais italianos. Contudo, esta fama será suficiente para chamar turistas?".



A questão motivou a análise da agência Sê Social, com sede em Guimarães, que é especialista em marketing social.



"Após uma breve análise", a empresa concluiu que "embora o turismo esteja constantemente em crescimento, ainda são muito predominantes os turistas nacionais, que não ficam na cidade mais do que uma noite."



De acordo com a nota da imprensa hoje divulgada, muitos visitam o Porto e o Douro, enquanto "Aveiro é visto só de passagem. Além disto, Aveiro ainda não chegou com eficácia ao resto do mundo."



Uma solução para atrair mais turistas, nacionais e internacionais é o marketing digital para "anunciar o negócio a milhares de pessoas, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento."



As páginas nas redes sociais "podem também tornar-se mais visíveis através de uma boa gestão e da criação de anúncios e conteúdos atrativos."



"Depois de atrair os turistas, o marketing digital é a melhor aposta para diferenciar o seu negócio da concorrência para que seja o escolhido pelos que visitam esta região", refere a Sê Social.