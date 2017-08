CDU comprometida em "garantir uma maior estabilidade ao nível do financiamento" aos bombeiros do concelho de Aveiro 08 ago 2017, 15:09 Miguel Viegas, Filipe Guerra e Manuel Reis, candidatos da CDU nas eleições autárquicas em Aveiro, reuniram com o comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros de Aveiro (Velhos), "procurando assim conhecer melhor uma das mais antigas e relevantes instituições do concelho e apresentar a candidatura da CDU."



A coligação PCP-PEV liderada pelo candidato à Câmara apresentou "propostas relacionadas com a necessidade de garantir uma maior estabilidade ao nível do financiamento, com a valorização do estatuto de bombeiros voluntários e finalmente com a implementação de alguns benefícios fiscais, que possam criar algumas folgas ao nível da tesouraria."



Em comunicado, a CDU presta "enorme apreço pelas duas corporações de bombeiros existentes no concelho e compromete-se a tudo fazer para melhorar os apoios municipais, tendo em conta o excelente contributo dado no quadro da proteção civil municipal, mas também pelo seu papel fundamental em garantir a segurança das populações."



Durante a reunião, foram abordamos assuntos diversos ligados à atividade dos bombeiros e aos constrangimentos que se colocam ao seu desempenho.



"Com uma estatura física e humana razoavelmente adequada, os bombeiros velhos confrontam-se com uma solicitação crescente de intervenção e com cortes do financiamento que acabam por criar algumas dificuldades financeiras, ultrapassadas com uma capacidade própria de gerar receitas. A necessidade de apostar mais na prevenção, designadamente ao nível do ordenamento florestal e na limpeza de caminhos e faixas de contenção dentro da floresta e nos perímetros das áreas urbanas, foram, mais uma vez, enfatizados", refere a CDU.

